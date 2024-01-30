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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالى

لتنفيذ المشروعات القومية.. وزيرا الإنتاج الحربي والري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وزيرا الإنتاج الحربي
وزيرا الإنتاج الحربي والري" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى،  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بحضور عدد من قيادات الوزارتين ، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

بدأ اللقاء بترحيب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وبالحضور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، لافتاً لوجود تعاون مثمر ودائم بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين ومنها التعاون بين الوزارتين لتنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالى والتي تشارك بها شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع ٩٠٩ الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات استكمال الأعمال لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على هذا الصرح الإنشائي الذي يُعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين وأهم منشأ مائى فى مصر .

وأشار وزير الإنتاج الحربي للسياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي بالمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها وبما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية ، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقاً للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ .

ومن جانبه أعرب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي والذي يعكس توافق الوزارتين بشأن ضرورة التكامل معاً لتنفيذ مشروعات تحقق الصالح العام ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات في خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر.

وأكد على أن وزارة الموارد المائية والرى تولي إهتماماً خاصاً بأعمال تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالى - والتي تشارك بها شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع ٩٠٩ الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي - لما يمثله هذا المنشأ من أهمية كبرى في إدارة المنظومة المائية في مصر ، مشيراً إلى أن السد العالي أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية في مصر حيث نقلها من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة وحماها من أضرار الفيضانات والجفاف وأسهم في استصلاح وزيادة مساحة الأراضي الزراعية .

وأشار إلى التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يخص توفير المكونات وقطع الغيار اللازمة لإحلال وصيانة محطات الرفع بالعديد من المواقع القائمة على شبكة المجارى المائية ، حيث تم الإتفاق خلال الاجتماع على سرعة نهو كافة الأعمال الجارية لتوفير مكونات المحطات خاصة فى ظل الأهمية القصوى لتشغيل هذه المحطات بأعلى درجة من الكفاءة لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بالترع أو رفع التصرفات المائية من المصارف الزراعية .

وصرّح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري .

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي والمهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع ٩٠٩ الحربي) والمهندس سامي إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ الحربي) و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة .

وحضر اللقاء من وزارة الموارد المائية والري كل من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس شرف المحمدى رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، والسيد الدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، و الدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، وعدد من السادة قيادات الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

الانتاج الحربى والرى الموارد المائية مصنع ٩٠٩ الحربي المشروعات التنمية أسوان

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