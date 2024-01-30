عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: ما نشر عن التفاوض حول الحدود البرية اللبنانية الفلسطينية غير حقيقي

ارشيفي
ارشيفي

أكد حزب الله اللبناني أن  التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة هو حصرًا بيد الدولة اللبنانيّة.

وقال الحزب في بيان له‏: وبالتالي إن ما ما تردد من أنباء  شكلًا ومضمونًا مجافٍ للحقيقة كليًا وعارٍ من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا.‏

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت بالأمس خبرًا حول ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

وميدانيا؛ فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان ـ حزب الله ـ تنفيذ 13 عملية استهداف ضد مواقع وانتشار جيش العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأكدت المقاومة في عدة بيانات، أمس الاثنين، أن عملياتها تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وجاءت العمليات كالتالي "في حدود  الساعة 11:45 استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة؛ وعند الساعة 13:30 تم استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

وقصفت المقاومة في الساعة 15:55  تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع السمّاقة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابته إصابة مباشرة بجانب قصف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

كما تم  استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وإصابته إصابة مباشرة.

واستهدفت المقاومة  موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة وكذا موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة و ثكنة بيرانيت بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

زظوقصفت أيضا  تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق وإصابته إصابة مباشرة و تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية و تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة و ثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق وإصابتها إصابة مباشرة بالإضافة الي انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

ترشيحاتنا

دعاء الرياح .. 20 كلمة تحفظك من شرها وتفتح لك أبواب الخيرات

أمير هشام: الزمالك اقترب من التعاقد مع أيمن حسين مهاجم منتخب العراق

غير متوقع .. نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

تدعو لخفض التصعيد والتوتر.. تعليق روسيا على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ