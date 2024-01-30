حزب الله: ما نشر عن التفاوض حول الحدود البرية اللبنانية الفلسطينية غير حقيقي

أكد حزب الله اللبناني أن التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة هو حصرًا بيد الدولة اللبنانيّة.

وقال الحزب في بيان له‏: وبالتالي إن ما ما تردد من أنباء شكلًا ومضمونًا مجافٍ للحقيقة كليًا وعارٍ من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا.‏

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت بالأمس خبرًا حول ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

وميدانيا؛ فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان ـ حزب الله ـ تنفيذ 13 عملية استهداف ضد مواقع وانتشار جيش العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأكدت المقاومة في عدة بيانات، أمس الاثنين، أن عملياتها تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وجاءت العمليات كالتالي "في حدود الساعة 11:45 استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة؛ وعند الساعة 13:30 تم استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

وقصفت المقاومة في الساعة 15:55 تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع السمّاقة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابته إصابة مباشرة بجانب قصف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

كما تم استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وإصابته إصابة مباشرة.

واستهدفت المقاومة موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة وكذا موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة و ثكنة بيرانيت بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

زظوقصفت أيضا تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق وإصابته إصابة مباشرة و تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية و تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة و ثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق وإصابتها إصابة مباشرة بالإضافة الي انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة

