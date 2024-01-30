فيرست ليجو ليج.. تدشين أولى مسابقات بطولة مصر للروبوت.. تفاصيل

كشفت المهندسة هناء حسني، مدير مركز القبة السماوي العلمي بمكتبة الإسكندرية، عن تفاصيل تدشين أولى مسابقات بطولة مصر للروبوت "فيرست ليجو ليج".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقات الروبوت مصر منذ حوالي 19 عام، خاصة مسابقات “فيرست ليجو ليج”، وهي مسابقات تكون على مستوي عالمي تقوم بتنظيمها كل الدول تقريبا.

وتابعت أن الفئة العمرية التي يتم إستهدافها هي من عمر 4 وحتي 20 عاما، لافتة إلى أنه فى يوم 28 يناير كانت هناك المسابقة، والتي تستهدف من سن 4 إلى 6 سنوات، وتم إشتراك 120 من 50 مؤسسة من جميع محافظات مصر، معقبا: “لدينا اليوم ولمدة ثلاث أيام الفيرست ليجو ليج إكسبلور للسن من 6 إلى 10 سنوات.. وعدد فرق حوالي 300 فريق.. ويوم 7 فبراير ستكون المسابقة الخاصة بالسن الأكبر”.