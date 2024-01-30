القومي لذوي الإعاقة : جميع ندواتنا وأنشطتنا بمعرض الكتاب مترجمة بلغة الإشارة

قال الدكترو فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إن هذا العام بمعرض الكتاب يوجد مشاركة متميزة لجناح المجلس القومي لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه كان هناك حرص من جمهور كبير جدا مقبل عليه من المشاركة فى هذا الجناح.

وأضاف الدكترو فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الجناح يحتوي على مجموعة من الندوات والورش التي يقوم بها المجلس للتفاعل مع الجمهور، موضحة أن المجلس يقدم خدمات كثيرة جدا تتيحها من خلال الجناح، إضافة إلى التفاعل.

وتابعت الدكترو فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس يوفر خدمة الترجمة بلغة الإشارة للمعرض للعام الـ11 على التوالي، أى أن جميع الندوات والأنشطة التي تقدم داخل المعرض يتم ترجمتها بتلك اللغة عن طريق المجلس.