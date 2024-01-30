كرمها الرئيس السيسي.. تعرف على بداية مؤسسة "أمنية مصر" لتنمية قدرات ضعاف السمع

كشفت المهندسة أمنية طنطاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية، تفاصيل عن المؤسسة لضعاف السمع، والتي تم تكريمها من قبل الرئيس السيسي، قائلة: إن المؤسسة أنشأت رسميا عام 2007، ولكن الفكرة بدأت في عام 2002.

وأضافت المهندسة أمنية طنطاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”: “بدأت أجيب ناس أيتام وغيرها لإعطائهم شئ من الثقافة والفن.. وبالصدفة عرفت مدرسة للصم وضعاف السمع وأنهم متميزين جدا.. وأتي مجموعة من الفتيات وانبهرت من قدراتهم على الرسم والفن بشكل عام”.

وتابعت المهندسة أمنية طنطاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية: “هم أشخاص عاديين جدا ولكن لغة التواصل فقط هي المختلفة.. وبدأت ألاحظ أن أعداد ضعاف السمع كثيرون جدا فى مصر.. وحتي عامين لم تكن المؤسسة تحصل على أى دعم خارجي أو داخلي وكان مجهود شخصي.. إلا أنه فى عام 2009 قمنا ببروتوكول تعاون مع وزارة التعليم وبدأنا عمل مبادرة إسمها أسمعونا”.

ولفتت: “العام الماضي قمنا ببروتوكول مع وزارة التضامن الإجتماعي من خلال برنامج إسمه فرصة”.