وزيرة التخطيط تصل الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة

وصلت صباح اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى محافظة الوادي الجديد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وكان في استقبال وزيرة التخطيط اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ويرافق الوزيرة في الزيارة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ود. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، ود. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ومن المقرر أن تقوم وزيرة التخطيط اليوم بافتتاح مقترح الجذب السكاني الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، كما تتفقد الوزيرة العاصمة الإدارية للمحافظة وحديقة 30 يونيو، بالإضافة إلى تفقد مشروع واحة الحرير والصوب الزراعية.

كما تشمل المشروعات التي تفتتحها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ قرية بشاري خير الوادي الجديد (المرحلة الأولى 220 منزل)، فضلا عن تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كانت المحطة الأولى من زيارة د. هالة السعيد إلى محافظة الوادي الجديد تفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بالتعاون مع جامعة MSA والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة المشروعات المحلية الصغيرة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.