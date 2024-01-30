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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من رصف المنطقة المحيطة بمدخل كوبري مدينة الطود بالأقصر

صدى البلد

 أعلن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر  أنه تم الانتهاء من أعمال رصف المنطقة المحيطة بمدخل كوبري مدينة الطود بطول ٢١٠ أمتار، حيث تم التتنفيذ بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتأتي أعمال الرصف عقب الانتهاء تماما من أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبري مدخل والمدينة على ترعة الكلابية بطول 60 مترا وعرض 16 مترا، ، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود.

وكان محافظ الأقصر قد وجه، بإنشاء كوبري جديد لمدخل المدينة بدلاً من الكوبري القديم المتهالك، والذي كان عرضه 5 أمتار فقط، ليتناسب مع المظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود وأعمال التطوير والتبطين التي تمت لجانبي ترعة الكلابية الشرقي والغربي عند مدخل المدينة.

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كما تم إنشاء عداية للمرافق بجوار الكوبري الجديد بطول 50 مترا وعرض 2 متر وربع لأعمال مرافق المياه والاتصالات التي كانت متواجدة على الكوبري القديم لتكون المرافق على عداية عمل صناعي خاص بها طبقا للمعايير المعمول بها.

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الأقصر الاختناقات المرورية اعمال رصف أعمال التطوير تحقيق السيولة المرورية رئيس مركز ومدينة مدينة الطود

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