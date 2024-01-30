وفاة مدير فرقة علي الحجار .. والمطرب ينعيه بهذه الكلمات

أعلن الفنان علي الحجار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، وفاة مدير فرقته وقام بنعيه .

وقال علي الحجار : فى ذمة الله الصديق العزيز الفنان هيثم توفيق ..اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك ..دعواتكم له بالرحمة والمغفرة ".

علي الحجار

وأكد المطرب علي الحجار، أنه سيكون هناك مشاركة لمطربين كبار، في فعاليات “100 سنة غنا”، على رأسهم الفنان الكبير محمد الحلو، وأحمد عفت سيقوم بالغناء لعبد الحليم حافظ، ونهاد فتحي التي ستقوم بالغناء للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وأسماء كمال التي ستقوم بالغناء للفنانة العظيمة أم كلثوم.

وقال علي الحجار، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه سأقوم بالغناء لعدد من المطربين العظماء، سواء الفنان محمد عبد الوهاب، والفنان عبد الحليم حافظ.

وتابع أن محمد فوزي أسم سابق عصره، مؤكدا أنه سنعمل على تقديم أغنياته وألحانه بتوزيعات جديدة.