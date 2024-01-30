عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة مدير فرقة علي الحجار .. والمطرب ينعيه بهذه الكلمات

علي الحجار
علي الحجار

أعلن الفنان علي الحجار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير  فيسبوك ، وفاة مدير فرقته وقام بنعيه .

 

وقال علي الحجار :  فى ذمة الله الصديق العزيز الفنان هيثم توفيق ..اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك ..دعواتكم له بالرحمة والمغفرة ".

 علي الحجار

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

وأكد المطرب علي الحجار، أنه  سيكون هناك مشاركة لمطربين كبار، في فعاليات “100 سنة غنا”، على رأسهم الفنان الكبير محمد الحلو، وأحمد عفت سيقوم بالغناء لعبد الحليم حافظ، ونهاد فتحي التي  ستقوم بالغناء للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وأسماء كمال التي ستقوم بالغناء للفنانة العظيمة أم كلثوم.

 

وقال علي الحجار، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه سأقوم بالغناء لعدد من المطربين العظماء، سواء الفنان محمد عبد الوهاب، والفنان عبد الحليم حافظ.  

 

وتابع أن محمد فوزي أسم سابق عصره، مؤكدا أنه سنعمل على تقديم أغنياته وألحانه بتوزيعات جديدة.

 

 

الفنان الكبير محمد الحلو الفنان علي الحجار الفنان عبد الحليم حافظ المطرب الكبير علي الحجار الفنان محمد عبد الوهاب عبد الحليم حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

متنكرين بملابس أطباء.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى بغزة| فيديو

لن نترك سوريا.. واشنطن توجه رسالة لموسكو بعد تصريحاتها عن القوات الأمريكية

مدبولي يوجه بوضع خطة لتحفيز الاستثمار في توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية

جناح فلسطين بمعرض الكتاب: هذه القطعة من المعرض هي قبلتنا نحو مصر

قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص

حملات أمنية مكبرة لمنع محاولات احتكار السلع ورفع أسعارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ