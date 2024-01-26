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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل انطلاقه الشهر القادم.. تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار

علي الحجار
علي الحجار

 ينطلق مشروع" 100 سنة غنا" للمطرب علي الحجار ١٤ فبراير القادم في دار الأوبرا المصرية، ويقام الحفل كل شهرين حسبما أكد علي الحجار. 

وقال علي الحجار في تصريحات لـ صدى البلد : الفكرة معي منذ عام 2002، وأنادي بها في كل اللقاءات، خاصة أنها فكرة ضخمة تشمل مسيرة الأغنية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ومن المقرر أن نقدم في الحفل 20 اغنية ونختار مجموعة من الموسيقيين البارزين لتوثيق رحلتهم والبداية مع بليغ حمدي".

وتساءل عدد من الجمهور عن كون أعمال الفنان الراحل أحمد الحجار ستكون ضمن مشروع شقيقه علي الغنائي "100 سنة غنا".

وأجاب علي الحجار في وقال: "أعمال شقيقي أحمد الحجار لن تكون ضمن ما سأقدمه في مشروع "100 سنة المقرر أن يخرج للنور قريبا".

علي الحجار: مشروع 100 سنة غنا يتضمن الدراما

علي الحجار يحيي ذكرى وفاة شقيقه

وكان قد قال علي الحجار إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة مريح  بشكل كبير، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

وتمنى " الحجار" أن توافق دار الأوبرا على وجود عمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غناء.

الراحل احمد الحجار دار الاوبرا المصرية عمر خيرت علي الحجار ياسر عبد الرحمن

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