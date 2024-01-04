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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي الحجار يحيي ذكرى وفاة شقيقه

صدى البلد

أحيا الفنان على الحجار الذكرى السنوية الثانية لوفاة شقيقه الفنان أحمد الحجار والتي توافق اليوم 4 يناير.

ونشر على الحجار مقطع فيديو لغناء شقيقه  الراحل أحمد الحجار  وكتب: الذكرى الثانية لأخويا الحبيب أحمد الحجار.

يذكر ان حل الفنان علي الحجار، ضيفًا على برنامج “سولد أوت”، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد.

 

وخلال لقائه، كشف كواليس تعرض والده الموسيقار إبراهيم الحجار للتنمر على خشبة المسرح، إلى جانب المُعاناة التي مرّ بها في بداية رحلته.

 

وقال علي الحجار: “أول مرة دخلت المسرح كنت طفلًا صغيرًا، ودعاني والدي أنا ووالدتي إلى المسرح، وكنا جالسين، وكان يرتدي سترة بيضاء، وطلعت السترة واسعة جدًا لأنه تقريبًا أخذها من صديقه”.

 

وأضاف علي الحجار: “كان هناك شابان يجلسان أمامنا ويبدو أنهما يتنمران على السترة التي كان يرتديها والدي، وكان عمري 11 أو 12 عامًا في ذلك الوقت، ضربت الشاب على كتفه وتكلمت معه بصوت عالٍ وقلت له: هل تستطيع أن تتكلم عن صوته؟ وعندما بدأ والدي في الغناء، بدأ الجمهور متأثرًا وقال: والله، الشابان اللذان كانا يتنمران، نسيا سترته، وجاءا ليعتذرا عما فعلا، وفي تلك اللحظة بكيت كطفل صغير”.

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