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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الحجار: مشروع 100 سنة غنا يتضمن الدراما

الفنان الكبير علي
الفنان الكبير علي الحجار

أكد الفنان علي الحجار، أنه سيكون هناك حفلات كبيرة في "100 سنة غنا"، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة قامت بدور كبير من أجل العمل على هذا المشروع.

قال علي الحجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري"، عبر فضائية “المحور”، أنه سيكون هناك مشاركة من فنانين في فعاليات "100 سنة غنا"، وسيكون هناك مشاركة من الفنان "محمد الحلو"، إضافة إلى مشاركة شباب من الأوبرا.

جزء درامي

وتابع الفنان علي الحجار، أنه سيكون هناك مشاركة لأصوات جديدة مميزة، خلال الفعاليات، مؤكدا أن مشروع 100 سنة غنا لن يقتصر على الغناء فقط، ولكن سيكون هناك جزء درامي.

وزيرة الثقافة 100 سنة غنا محمد الحلو الأوبرا الغناء

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