أحمد حسن: صفقة جديد على أبواب الزمالك.. من هو؟

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اقتراب نادي الزمالك من حسم صفقة اللاعب محمد شحاتة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد شحاتة لاعب وسط فريق طلائع الجيش:"

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاءمعسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دونرد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.