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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر رحيل ثلاثي الفريق للاحتراف بالخارج وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "كولر أبلغ الخطيب رفضه رحيل أفشة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم للاحتراف ويتمسك بالحفاظ على قوام الفريق".

الأهلي يبحث عن بديل في حراسة المرمى

بسبب غياب حارس المرمى محمد الشناوي، لعدة أشهر بعد إصابته في الكتف، توجه النادي الأهلي للبحث عن بديل لمحمد الشناوي في حراسة المرمي، ليقع الاختيار علي حارس المرمى محمد أبو جبل وفقًا للمصادر، قبل أن يتراجع الفريق عن ضم الحارس.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي ومنتخب مصر، اقترب من النادي الأهلي.

البنك الاهلي النادي الأهلي حارس المرمي محمد أبو جبل حارس المرمي محمد الشناوي حارس مرمى البنك الاهلي فريق الاهلي محمد عبد المنعم منتخب مصر نجم منتخب مصر

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