فرج عامر يكشف عن رغبة كولر في إعادة هذا اللاعب للأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة كولر المدير الفني للأهلي عودة لاعب بعد إصابة الشناوي .

وكتب فرج عامر، عبر فيسبوك: “مارسيل كولر المدير الفني للاهلي يتمني عودة علي لطفي مرة أخرى للأهلي ليكون بديلا للشناوي الغائب عن اللعب بسبب الإصابة في كتفه، والتي ستستمر وقت طويل ٦ أشهر، ولغياب حمزة علاء المتوقع مع المنتخب الأوليمبي، في شهر مايو القادم”.

الأهلي يبحث عن بديل لحراسة المرمى

بسبب غياب حارس المرمى محمد الشناوي، لعدة أشهر بعد إصابته في الكتف، توجه النادي الأهلي للبحث عن بديل لمحمد الشناوي في حراسة المرمي، ليقع الاختيار على حارس المرمى محمد أبو جبل وفقًا للمصادر، قبل أن يتراجع الفريق عن ضم الحارس.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي ومنتخب مصر، اقترب من النادي الأهلي.