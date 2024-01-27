كولر يبحث عن حلول لأزمة جديدة داخل الأهلي .. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عنّ أزمة داخل الأهلي.

وكتب: “مارسيل كولر يبحث أزمة إهدار ركلات الجزاء مع جهازه المعاون في معسكر الإمارات”.

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره فريق حتا الإماراتي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد اتحاد كلباء بإمارة عجمان بدولة الإمارات.

وسجل هدف الأهلي الوحيد أنتوني موديست.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر، الخميس، على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا.