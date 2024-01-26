كولر ينعى العامري فاروق برسالة مؤثرة: كان نموذجا في الأخلاق والتفاني

نعى مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، العامري فاروق، وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وكتب كولر، عبر حسابه على "فيس بوك": “خالص عزائي ومواساتي إلى جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته في وفاة السيد الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي... الرجل الذي أعطى النادي الأهلي والرياضة المصرية الكثير.. وكان نموذجا في الأخلاق والتفاني في العمل”.

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال وجوده في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، منذ نحو 80 يوما، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.