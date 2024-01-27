سنلعب من أجل الفوز.. تصريحات روي فيتوريا قبل لقاء مصر والكونغو

شارك أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تصريحات المدير الفني للمنتخب قبل مباراة غد في بطولة أمم أفريقيا.

وقال روي فيتوريا من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: "منتخب الكونغو يلعب بطريقة مختلفة وستكون مباراة صعبة للغاية، ستكون المواجهة أشبه بمباراة نهائية أكون أو لا أكون وسنلعب من أجل الفوز".

وقد واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار ، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

دور الـ 16 ببطولة إفريقيا

وتأهل الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وضمن بحث الجماهير عن قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لأمم أفريقيا، سينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، على ملعب لاورينت بوكو.