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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يوافق على فتح القيد للزمالك

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار اتحاد الكرة بفتح القيد للزمالك.
 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "اتحاد الكرة يوافق على فتح القيد للزمالك بعد دفع النادى ١٠ ملايين جنيه كجزء من المتأخرات".

 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دونرد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

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