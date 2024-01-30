عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: أبو جبل لا يصلح للنادي الأهلي.. والسبب

صدى البلد

نشر الإعلامي أمير هشام منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "في قصة أبو جبل بشوف إنها حاجة تُحسب للشناوي ولبعض لاعبي الأهلي حرصهم على مصلحة الفريق واستقرار أوضة اللبس وده واجب عليهم مش العكس، أما النادي فالطبيعي دوره تقييم الوضع واتخاذ القرار.. فين المشكلة".


 

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيحفي مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

 

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأالمنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.

الإعلامي أمير هشام الكونغو الديموقراطية التعادل الايجابي بطولة كأس أمم أفريقيا جماهير الكرة المصرية ركلات الجزاء الترجيحية مصر والكونغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

بشرى سارة.. سعر الذهب يعود للاستقرار بعد وقف التسعير في سوق الصاغة

ترشيحاتنا

مساعد وزير الخارجية: مصر استردت مؤخرا عشرات الآلاف من القطع الأثرية المهربة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

الزراعة: الموسم الحالي يشهد تزايدا للجراد لهطول أمطار مبكرة

إعلامي: أبو جبل لا يصلح للنادي الأهلي.. والسبب

وزير الرياضة يستضيف عمرو موسى في لقاء حواري مفتوح مع الشباب

صحف السعودية: الأولوية هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.. الصين تحذّر من «دوامة انتقام».. والكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران.. والمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ