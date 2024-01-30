إعلامي: أبو جبل لا يصلح للنادي الأهلي.. والسبب

نشر الإعلامي أمير هشام منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "في قصة أبو جبل بشوف إنها حاجة تُحسب للشناوي ولبعض لاعبي الأهلي حرصهم على مصلحة الفريق واستقرار أوضة اللبس وده واجب عليهم مش العكس، أما النادي فالطبيعي دوره تقييم الوضع واتخاذ القرار.. فين المشكلة".





وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيحفي مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأالمنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.