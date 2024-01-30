الأردن يحذر من خطورة استمرار العدوان على غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي علي خطورة استمرار العدوان على غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حيث ركز على الأوضاع في غزة والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد الصفدي أهمية الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وفي جميع مناطق اللجوء.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لإيجاد الآليات التي تسمح بإيصال مساعدات فورية وكافية إلى غزة وبما في ذلك من الأردن، وجهود خفض التصعيد الإقليمي.

واتفق الصفدي ونظيره البريطاني على استمرار التشاور حول هذه الجهود.

وبحث الصفدي وكاميرون العلاقات الثنائية وأكدا استمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات