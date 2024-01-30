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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشديد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق وحملات موسعة علي مدار اليوم

محافظ الغربية: إجراءات حاسمة لضبط الأسعار بجميع المراكز والمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق، لافتا إلى أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة افتتحت عددا من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار معا ضد الغلاء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ صباح اليوم مع التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء .

وشدد المحافظ خلال اجتماعه على ضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق وتنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وعدم المغالاة بالأسعار، ذلك إلى جانب الحملات المكثفة التي تنفذها المراكز والمدن والأحياء، وغيرها من جهات الضبطية القضائية.

واختتم المحافظ اجتماعه بالإشارة إلى أنه لا تهاون في عمليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بجميع المنافذ ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من التجار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

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