علام يجرى جولة تفقدية لغرف المحامين بمحكمة بورسعيد الابتدائية

أجرى نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين، بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

واستمع علام خلال الجولة لمشاكل ومطالب المحامين، ووعدهم بالعمل على حلها وتذليل جميع العقبات التي تواجههم، وتطوير الخدمات النقابية.

وأكد نقيب المحامين، أن محافظة بورسعيد ضمن المحافظات التي شملتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي ستعمل النقابة من أجل انضمام محامي بورسعيد للمنظومة، مشيرًا إلى أنه اتفق مع وزير الصحة، على انضمام المحامين للمنظومة.

وأوضح عبد الحليم علام، أن انضمام أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، سيوفر على النقابة أموالا طائلة كانت تصرف في غير محلها، منوهًا إلى أنه سيتم علاج المحامي وأسرته بنسبة 100%.

وحرص محامو بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع نقيب المحامين، مشيدين بالإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين منذ توليه منصب النقيب العام.