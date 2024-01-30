عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تغريم طليق علا غانم 20 ألف جنيه بتهمة سبها

صدى البلد

قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم طليق الفنانة علا غانم السابق 20 ألف جنيه، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، حيث تم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها.

وأكدت الفنانة علا غانم أن خلافات وقعت بينها وبين طليقها مما أدى إلى تطور الخلافات بينهما حيث تعمد إرسال رسائل مزعجة ومضايقات على مواقع التواصل.

وأشارت التحقيقات إلى أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قامت الفنانة بإقامة دعوى إلى النيابة وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة التي بدورها حددت جلسة لنظر الدعوى.

وكان رجل الأعمال طليق الفنانة علا غانم، قال إنه قام بشراء فيلا خاصة لها بالمهندسين وفيلا أخري فى العين السخنة قبل فيلا مسكن الزوجية، وأضاف فى مؤتمر صحفي، أنها طلبت منه بناء فيلا أخري لتكون بجانب مدينة الإنتاج الإعلامى التى اتخذها مسكنا للزوجية لهما بمنطقة "شبرامنت".

وتابع قائلا: بعد انتقالنا لأمريكا ، تفاجأ منذ سنتين أن علا باعت الفيلا لابنتها فريدة الضفراوي بمبلغ ضخم، رغبة فى إلغاء عقد الإيجار الخاص به، وهذا يعتبر غير قانوني، وعرض المستندات التى تؤكد حصوله على استرجاعها مجددا.

علا غانم إرسال رسائل السب والقذف الفنانة علا غانم تهمة السب والقذف جنح الاقتصادية زوج الفنانة علا غانم زوج الفنانة علا غانم السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

بشرى سارة.. سعر الذهب يعود للاستقرار بعد وقف التسعير في سوق الصاغة

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اتهام أحمد حجازي في واقعة تلحين القرآن الكريم

اليوم.. "الاقتصادية" تستكمل محاكمة طليق علا غانم

قضية رسومات المترو.. "الإقتصادية" تنطق بحكمها على غادة والي اليوم

100 مليون جنيه غرامة.. عقوبة رادعة لمالك صيدليات شهيرة

غرامة 500 ألف وحبس 5 سنوات.. عقوبات التلاعب بأسعار الذهب

نظر محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

المحكمة تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بمحاولة خطف طفلتي مدينة نصر

اليوم.. نظر محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار في المنشطات

ترشيحاتنا

الزراعة: الموسم الحالي يشهد تزايدا للجراد لهطول أمطار مبكرة

إعلامي: أبو جبل لا يصلح للنادي الأهلي.. والسبب

وزير الرياضة يستضيف عمرو موسى في لقاء حواري مفتوح مع الشباب

صحف السعودية: الأولوية هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.. الصين تحذّر من «دوامة انتقام».. والكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران.. والمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم

دعاء البرد الشديد في طوبة ..اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

لم يعد إيلون ماسك.. من هو أغنى رجل في العالم حاليا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

عملت تجميل عايزة أرجع خلقة ربنا.. صور سارة نخلة قبل وبعد الشهرة

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ