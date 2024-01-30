صحيفة يونانية: الولايات المتحدة تحدد لتركيا أماكن تحليق طائرات F-16

قالت مصادر دبلوماسية موثوقة لصحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن حصول تركيا على طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة سيتم بشرط أن يتم استخدامها فقط لأغراض حلف شمال الأطلسي وليس للتحليق فوق الجزر اليونانية، وفقا لرسالة سرية من اليونان.



وقالت الصحيفة اليونانية إن الرسالة نصت على أنه في حالة انتهاك هذا الشرط، تتعهد وزارة الخارجية الأمريكية بأخذ زمام المبادرة لمعالجة المشكلة، وإذا لم يتم حل المشكلة بعد، فسيتم إنهاء برنامج F-16 .



وأشارت "كاثيميريني" إلى أنه من الواضح أن الصياغة المستخدمة تحمل أهمية خاصة، حيث إن الإشارة إلى التدابير التي "قد تتخذها" وزارة الخارجية الأمريكية في حالة انتهاك الشروط شيء، والقول بأنها "ستتخذ" تدابير محددة شيء آخر.



وأضافت أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت أنقرة ستلبي هذه الشروط، ليس في المرحلة الحالية من تراجع التوتر في العلاقات اليونانية التركية، ولكن في المستقبل.

ومن الواضح أيضًا أن الشروط التي فرضتها وزارة الخارجية لها هدف سياسي داخلي في المقام الأول، وهو الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي على برنامج تصدير طائرات F-16 إلى تركيا، والذي كان في السابق متشككًا للغاية في تصرفات تركيا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوكرانيا.