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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا الأربعاء.. صحة قنا تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الأوسط قامولا

صحة قنا
صحة قنا

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن إطلاق قافلة طبية موسعة بقرية الأوسط قامولا التابعة لإدارة نقادة الصحية بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومي الأربعاء ٣١ يناير والخميس ١ فبراير.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة ضمن القوافل الطبية الشاملة التى تنظمها مديرية الصحة، فى القرى والنجوع، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان.

 

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تتضمن تنظيم ندوات توعية طبية للمترددين على القافلة، حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، حفاظاً ووقاية للمواطنين من الأمراض.

 

ودعا بدران، المواطنين بضرورة التوجه للقافلة التى تمتد على مدار يومين لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، والإستفادة من التخصصات المتنوعة والخدمات المتكاملة للقافلة.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة "والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.

 


 

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