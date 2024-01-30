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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: الشناوي يمنع انتقال أبو جبل إلى الأهلي

صدى البلد

قال طارق السيد لاعب الزمالك السابق، إن محمد الشناوي، هو السبب في فشل صفقة محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي .

وكتب طارق السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "عبد الله السعيد زملكاوي.. الشناوي يمنع انتقال جبل..".


وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، اعرض لخلع في الكتف خلال مباراة مصر وكاب فيردي، في الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

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