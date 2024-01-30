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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة.. تطوير روبوت يتفوق على الإنسان في القراءة بطريقة برايل

روبوت
روبوت

في واقعة جذبت انتباه العلماء في مجال التكنولوجيا، طور باحثون في جامعة كامبريدج روبوتًا قادرًا على قراءة طريقة برايل بسرعات تقارب ضعف سرعة القراء البشريين.

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وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة IEEE Robotics and Automation Letters، فإنّه باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، حقق الروبوت سرعة قراءة تبلغ 315 كلمة في الدقيقة بدقة تقترب من 90 %.


ويتميز الروبوت بكاميرا في متناول يده، واستخدم الباحثون خوارزميات التعلم الآلي لمواجهة التحديات مثل ضبابية الحركة في التقاط الصور.


ورغم أنَّ الروبوت ليست مصممًا كتقنية مساعدة، إلا أن الباحثين يعتقدون أن حساسية التكنولوجيا يمكن أن تفيد في تطوير أيدي الروبوت أو الأطراف الاصطناعية ذات القدرات اللمسية المماثلة، وهو ما يجعل التحدي يكمن في تكرار نعومة وحساسية أطراف الأصابع البشرية في يد آلية موفرة للطاقة

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