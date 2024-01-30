البيت الأبيض: نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة يسمح بإخراج الأسرى

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترى، فرصة لوقف طويل للقتال في غزة يسمح بإخراج الأسرى.

وأضاف البيت الأبيض، أنه يتم إحراز تقدما في محادثات المحتجزين في قطاع غزة.

أعلن البيت الأبيض أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي التقى بمسؤولين قطريين اليوم الثلاثاء لبحث ملف الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، إن نقاشا طويلا في مجلس الحرب الإسرائيلي، انتهى مساء أمس الإثنين، بعد عرض فيه رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا على الحاضرين نتائج اجتماع باريس الأحد، بحضور ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.

وبحسب الصحيفة العبرية فقد عرض بارنيا اتفاقا لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس من عدة مراحل، يتم فيها في المرحلة الأولى إطلاق سراح حوالي 35 أسيرا إسرائيليا فقط، بينهم النساء والأطفال الذين ما زالوا في الأسر، وكذلك كبار السن والمختطفون المرضى والجرحى.

وفي مقابل هذا الإفراج الجزئي، ستتوقف إسرائيل عن الحرب في غزة من أجل هدنة مدتها حوالي 45 يومًا، وتطلق سراح الأسرى الفلسطينيين بأعداد أكبر بكثير من صيغة ثلاثة مقابل واحد في الصفقة السابقة.