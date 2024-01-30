محافظ الغربية: تواصل مستمر مع الأرصاد والجهات المختصة لمتابعة الطقس

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع نواتج مياه الأمطار بمراكز ومدن المحافظة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لإزالة كافة التجمعات.

وأكد رحمي، متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وكان محافظ الغربية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، من خلال مراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

وتهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة، والأشجار واللافتات الإعلانية، إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.

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