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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

صدى البلد

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن كتائب حزب الله العراقية أعلنت تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية.

وأعلنت كتائب حزب الله ـ العراق أنها ستدافع عن أهل غزة "بطرق أخرى".

وأوصت الكتائب عناصرها "بالدفاع السلبي مؤقتا" إذا حصل أي هجوم أمريكي تجاههم.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية هويات جنود الاحتياط الثلاثة الذين قتلوا، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود السورية، المعروفة بـ"البرج 22".

والجنود القتلى، وجميعهم من ولاية جورجيا، هم: الرقيب ويليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية كينيدي لادون ساندرز (24 عاما)، والجندية بريونا أليكسوندريا موفيت (23 سنة).

وعُين الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم الأخير، في سرية المهندسين 718، وكتيبة المهندسين 926، ولواء المهندسين 926 في فورت مور، جورجيا. وهي فرق تتشكل من جنود مدربين على الانتشار في وقت قصير لبناء الطرق ومناطق الهبوط والحواجز الترابية الواقية للقوات الأمريكية.

وأعلن البنتاجون، أمس الاثنين، أن هجوم الأردن يحمل "بصمات" كتائب حزب الله العراقية.

كما أضافت المتحدثة باسمه سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي: "نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية".

والجدير بالذكر أن هذا الهجوم الأخير فاقم بلا شك التوترات في المنطقة وغذى المخاوف من توسع نطاق الحرب التي تفجرت في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، إلى نزاع قد يشمل إيران بشكل مباشر.

الجماعات الحدود السورية الثلاثاء البنتاغون البرج 22 المعروف المهندسين

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