الأوقاف: 3 ملايين و800 ألف جنيه دفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبو العلا

أعلنت وزارة الأوقاف، عن صيانة مسجد السلطان أبو العلا بمبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه كدفعة أولى.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفن التراثي والعمارة الإسلامية ممثلة في المساجد الأثرية الكبرى، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في ترميم وصيانة المساجد الأثرية.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، صرف مبلغ (3 ملايين و800 ألف جنيه) لمديرية أوقاف القاهرة كدفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة ، لتنفيذ ما يلزم من خلال المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار.