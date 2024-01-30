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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

المستكاوي: فيتوريا كان متفاجئا في مباريات أمم أفريقيا.. والمنتخب يشوبه أزمات فنية

صدى البلد

أكد حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، أن حزن المصريين بعد الخروج من البطولة طبيعي ولم نستحق الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، مشددًا على أن هذه البطولة تثبت أن التسويق وعدد النجوم المحترفين وأرقام المدرب قبل البطولة وتاريخه غير صحيح وليس تقييما حقيقيا للمستوى والمستويات تظهر على أرض الملعب.

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وأضاف "المستكاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، أن كبار البطولة خرجوا وكانوا مرشحين لحصد البطولة، مؤكدًا أن فيتوريا لعب 14 مباراة قبل بطولة أمم أفريقيا وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ومصر لعبت في مباراتي بلجيكا والجزائر بشكل جيد، ودلالات الفوز هي قوة الخصم وليس التاريخ. 

وتابع "أنا مش عارف فيتوريا كان متفاجئا أثناء إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية.. وقدم أداء جيدا وفي البطولة معملش حاجة خالص وارتكب كل الأخطاء الفنية".

وأشار إلى أنه على اتحاد الكرة أن يفسر سبب عدم قدرة اللاعبين على اللعب والجري بالكرة، مؤكدا أن أداء المنتخب في البطولة كان يشوبه أزمات فنية، والمنتخب افتقد "اللياقة البدنية" واللاعبون لم يستطعوا الجري في الملعب ولم يكن هناك انسجام بين اللاعبين.

الاعلامي اسامة كمال أسامة كمال اتحاد الكرة بطولة كأس أمم أفريقيا بطولة أمم إفريقيا ناقد الرياضي مساء دي إم سي

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