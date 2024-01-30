فرج عامر يثير الجدل حول راتب فيتوريا

أثار مستوى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، العديد من علامات الاستفهام لدى جماهير الكرة وعشاق الفراعنة، وتركزت الانتقادات على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "راتب ڤيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يعادل عشرة أضعاف راتب المدير الفني لمنتخب الكونجو الديمقراطية( الكونجو فازت علي مصر بضربات الجزاء الترجيحية بعد مبارة في دور الستة عشر في كاس امم افريقيا"

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الهزيمة عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.