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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: 130 مليار دولار فاتورة السياحة العلاجية في العالم

سميح عامر مستشار
سميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية،

قال الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، إنّ الوزارة تستهدف أن تكون مصر من بين أكبر 5 دول على العالم في تقديم السياحة العلاجية، مشددًا على أن من سيقدم على تأشيرة سياحة علاجية سيحصل على رد خلال 72 ساعة.

وأضاف عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "نستهدف أيضا أن نصبح في المركز الأول على مستوى العالم بحلول عام 2030، والأمر لا يقتصر على التمني فقط، ولكن لدينا الإمكانيات أيضا".

وتابع: "منذ نحو ساعتين، وقعت ممثلا عن وزارة الصحة اتفاقية مع جمعية بريطانية فيها 5000 طبيب مصري، منهم 3000 آلاف على مستوى استشاري أو أستاذ، وذلك من أجل تقديم الخدمات بالشراكة مع المتميزين في مصر بالمستشفيات التي لديها إجازة، ونحن لدينا 27 مستشفي.

27 مستشفي وزير الصحة مصر السياحة العلاجية وزارة الصحة سميح عامر مستشار وزير الصحة

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