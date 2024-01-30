الصحة: 130 مليار دولار فاتورة السياحة العلاجية في العالم

قال الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، إنّه لابد أن تشهد مصر كيانا مسؤولا عن السياحة العلاجية، موضحًا أن السياحة الصحية هي السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية، ولافتًا إلى أن مصر لديها 1356 عينا كبريتيا في مصر بالكامل، و60% من الرمال السوداء على مستوى العالم.

وأضاف عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أنّ الرمال السوداء مصدر قوي للنظائر المشعة، متابعا: "نعمل منذ سنة على تأسيس منظومة السياحة الصحية بشقيها العلاجي والاستشفائي، وفي عام 2022 كان حجم السياحة العلاجية حول العالم 130 مليار دولار".

وتابع: "من المتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى 300 مليار دولار في عام 2027، وإن حققنا مكانة قوية على مستوى العالم من السياحة العلاجية وحصلنا على 10% من هذا المبلغ سيكون دخل مصر من السياحة العلاجية 30 مليار دولار بحلول عام 2027، وهذا أمر يستحق أن توجه جهودنا كلها إلى تكوين منظومة متكاملة للسياحة العلاجية".