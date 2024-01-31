ملابس رياضية.. ولاء الشريف تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة ولاء الشريف، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت ولاء الشريف، مرتديه بنطال رياضي باللون الاخضر، ونسقت معه سويت شيرت باللون البيج الناعم ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ولاء الشريف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت ولاء الشريف، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ولاء الشريف