ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميا؟

يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن ، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، وغيرها الكثير مثل الكربوهيدرات:
الألياف
البروتين
البوتاسيوم
المغنيسيوم
النحاس
المنغنيز
الحديد
فيتامين ب 6
وكل 100 جرام من التمر تحتوي على : 277 سعرة حرارية
فوائد التمر
-مفيد لصحة الجهاز الهضمي يكافح الإمساك.
-يعزز حركات الأمعاء
-يحتوي التمر على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع تطور بعض الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان والزهايمر والسكري.
منها :
مركبات الفلافونويد:
هي مضادات أكسدة قوية قد تساعد في تقليل الالتهاب وقد تمت دراسة قدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ومرض الزهايمر وأنواع معينة من السرطان
الكاروتينات:
ثبت أن الكاروتينات تعزز صحة القلب وقد تقلل أيضًا من خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين ، مثل الضمور البقعي
حمض الفينول:
المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، قد يساعد حمض الفينول في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب
التمر مفيد لصحة الدماغ
مفيد في تقليل الالتهاب ، وهو أمر مهم للوقاية من مرض الزهايمر
المصدر boldsky