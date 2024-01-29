ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميا؟

يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن ، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، وغيرها الكثير مثل الكربوهيدرات:



الألياف

البروتين

البوتاسيوم

المغنيسيوم

النحاس

المنغنيز

الحديد

فيتامين ب 6

وكل 100 جرام من التمر تحتوي على : 277 سعرة حرارية

فوائد التمر

-مفيد لصحة الجهاز الهضمي يكافح الإمساك.

-يعزز حركات الأمعاء

-يحتوي التمر على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع تطور بعض الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان والزهايمر والسكري.

منها :

مركبات الفلافونويد:

هي مضادات أكسدة قوية قد تساعد في تقليل الالتهاب وقد تمت دراسة قدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ومرض الزهايمر وأنواع معينة من السرطان

الكاروتينات:

ثبت أن الكاروتينات تعزز صحة القلب وقد تقلل أيضًا من خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين ، مثل الضمور البقعي

حمض الفينول:

المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، قد يساعد حمض الفينول في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

التمر مفيد لصحة الدماغ

مفيد في تقليل الالتهاب ، وهو أمر مهم للوقاية من مرض الزهايمر

المصدر boldsky