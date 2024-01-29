عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميا؟

التمر
التمر

يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن ، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، وغيرها الكثير مثل الكربوهيدرات:


الألياف
البروتين
البوتاسيوم 
المغنيسيوم 
النحاس 
المنغنيز 
الحديد 
فيتامين ب 6
وكل 100 جرام من التمر تحتوي على : 277 سعرة حرارية

txt

جمال شعبان يفجّر مفاجأة حول مرض جديد قد يصيب إمام عاشور

txt

رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

فوائد التمر

-مفيد لصحة الجهاز الهضمي يكافح الإمساك. 
-يعزز حركات الأمعاء

-يحتوي التمر على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع تطور بعض الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان والزهايمر والسكري.
منها : 
مركبات الفلافونويد: 
هي مضادات أكسدة قوية قد تساعد في تقليل الالتهاب وقد تمت دراسة قدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ومرض الزهايمر وأنواع معينة من السرطان

الكاروتينات: 
ثبت أن الكاروتينات تعزز صحة القلب وقد تقلل أيضًا من خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين ، مثل الضمور البقعي

حمض الفينول:
المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، قد يساعد حمض الفينول في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

التمر مفيد لصحة الدماغ
مفيد في تقليل الالتهاب ، وهو أمر مهم للوقاية من مرض الزهايمر

المصدر boldsky

التمر فوائد التمر الامساك السرطان القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

الأرصاد: انخفاض كبير بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم.. وأمطار غزيرة على تلك المحافظات|فيديو

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

طقس مضطرب وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

بملابس غريبة .. غادة عبدالرازق تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

بفستان قصير جدًا|ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام وتشعل السوشيال ميديا..شاهد

لن تتخيل.. سعر فستان درة يثير ضجة عبر إنستجرام | شاهد

لون شعر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان يفجّر مفاجأة حول مرض جديد قد يصيب إمام عاشور

آخرهن ريهام سعيد.. نجمات تشوهت وجوههن بسبب عمليات التجميل| شاهد

بعد جلسة تصويرها الجريئة.. 10 صور أثارت ضجة لهيفاء وهبي |شاهد

ترشيحاتنا

أصعب ساعات في يناير|تقلبات وعاصفة وانخفاض درجات حرارة وأمطار.. وتحذير من الأرصاد

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

عروسة تطلب الخلع بعد اسبوع زفاف.. ضربني يوم الصباحية بسبب أخته الحرباية

محافظ كفر الشيخ يقرر رفع حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة

ميدو: رئيس اتحاد الكرة يجب أن يكون رجلًا قويًا وصاحب خبرات

سحب الترخيص الأبرز.. 3 جزاءات تأديبية تقع على المنشآت السياحية المخالفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفايف كبيرة وشعر مبلل.. مايان السيد بملامح مختلفة تثير الجدل من جديد

خطر جدًا|جمال شعبان يوجّه رسالة للمنتخب المصري بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

فيديو

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

الوكالة والعتبة.. فنانات كشفن عن أماكن شراء أزيائهن بأسعار منخفضة

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ