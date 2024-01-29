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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس غريبة .. غادة عبدالرازق تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وظهرت غادة عبد الرازق، مرتديه بنطالا واسعا باللون البيج والزيتي، وارتدت معه بلوفر باللون الزيتي ليكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت غادة عبد الرازق، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور غادة عبد الرازق :

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