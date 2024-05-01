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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القوى العاملة بالبرلمان: الحماية الاجتماعية في عهد السيسي لم تحدث من قبل

السيسي
السيسي

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي حدثت من 2014 وحتى الآن، لم تحدث من قبل، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ6 آلاف جنيه، خلاف أن الدولة قامت بتغيير قانون النقابات في 2017،  لتوفير حماية أكبر للعامل، وإيجاد نقابات تحتوي على الكثير من الحريات للعمال. 
وتابعت "درويش"، خلال  حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال السابق وجه بإنشاء صندوق طواريء خاص للعمالة الغير متنتظمة،  كما أن الموازنة العامة للدولة رفعت تكلفة حماية الاجتماعية  من 470 لـ573 مليار دولار خلال العام الأخير.
ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون ذوي الاحتياحات الخاصة نص على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يأتي ضمن توفير الحماعية للعمال من هذه الفئة.

الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامي نشأت الديهي الأدنى للأجور الإحتياجات الخاصة القوى العاملة بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة النائبة سولاف درويش

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