آخرهن ريهام سعيد.. نجمات تشوهت وجوههن بسبب عمليات التجميل| شاهد

تصدرت الإعلامية ريهام سعيد، مؤشر البحث جوجل خلال الأيام الماضية بسبب تشوه وجهها بعد عملية التجميل التي قامت بها في وجهها.

كما قامت العديد من الفنانات بعمليات تجميل مختلفة أدت أيضا إلى تشوه وجههم، ومن أشهر الفنانات هما.

ميسرة

خضعت الفنانة ميسره لعملية تجميل في الأنف نتج عنها ميكروب في الوجه تسبب في تشوه الجانب الأيسر من خدها في وجهها

إليسا

خضعت المطربة إليسا، للعديد من عمليات حقن البوتوكس في وجهها، وخاصة شفتيها ، مما عرضها للكثير من الانتقادات بسبب تغير ملامحها وشكلها بشكل كبير.

ريهام سعيد

خضعت الإعلامية ريهام سعيد، لعملية تجميل في وجهها، وخاصة عند عيونها وفشلت، مما تسببت في تشوه ملامحها بشكل كبير.