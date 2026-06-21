بدء امتحان التربية الدينية لطلاب علمي وأدبي بجميع لجان الثانوية العامة 2026

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بدء إمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم ، وكذلك لطلاب مدارس المكفوفين

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر إمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم حتى الساعة 10:30 صباحا ، بينما يستمر في مدارس المكفوفين حتى 11:30 صباحا

وكشفت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، تفاصيل مواصفات امتحان التربية الدينية 2026 المقرر أن يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة ما يلي :

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. درجة النجاح في امتحان التربية الدينية 2026

امتحان التربية الدينية من ٤٠ درجة.

نسبة النجاح المطلوبة هي ٧٠%.

الطالب يحتاج لجمع ٢٨ درجة على الأقل من أصل الـ ٤٠ درجة لكي يجتاز المادة بنجاح.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. مواصفات امتحان التربية الدينية وتوزيع الدرجات

امتحان التربية الدينية يتكون من ٢٥ سؤالاً، ومقسمة كالتالي:

- ١٥ سؤالاً: لكل سؤال منهم درجتان (بمجموع ٣٠ درجة).

- ١٠ أسئلة: لكل سؤال منهم درجة واحدة (بمجموع ١٠ درجات).

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. إلغاء القصة من امتحان التربية الدينية

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره المسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القصة في مادة التربية الدينية ليست من ضمن المقررات التي ستشملها أسئلة امتحان التربية الدينية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم

وقالت المصادر لصدى البلد : تم إلغاء الكتاب الإضافي (القصة) من جميع الصفوف الدراسية منذ بداية العام الدراسي الحالي ، والجدل المثار بين الطلاب حاليا سببه تداول نماذج قديمة من الأعوام السابقة

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. رسالة من وزير التعليم للطلاب

وكان قد وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف رسالة هامة للطلاب قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 بساعات ، حيث قال :

أتوجه إليكم برسالة من القلب في هذه الأيام التي تمثل محطة مهمة في رحلة التعليم وبناء المستقبل. أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، وإنما خطوة في مسيرة طويلة من التعلم والطموح. لقد بذلتم جهدًا كبيرًا طوال سنوات الدراسة، وحان الوقت لترجمة هذا الجهد بثقة وهدوء وتركيز.

ثقوا بأنفسكم، واعلموا أن الاجتهاد الحقيقي لا يضيع أبدًا، وأن لكل مجتهد نصيبًا يستحقه.

لقد بذلت كافة أطراف المنظومة التعليمية جهودًا مضنية كي تنطلق امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات حازمة وحاسمة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. لذا ندعوكم إلى الابتعاد عن الشائعات ومصادر القلق، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، والحفاظ على قيم النزاهة والاستحقاق.