بفستان قصير جدًا|ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام وتشعل السوشيال ميديا..شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت ياسمين الخطيب، مرتدية فستاناً قصيرًا وأنيقًا باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور ياسمين الخطيب :