لن تصدق.. هل يمكن أن يسبب تناول التمر مرض السكر؟

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت سهام سوقية، يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن ، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، الكربوهيدرات والألياف.

ولكن يتساءل الكثير من الأشخاص حول فوائد وأضرار التمر، وهل يمكن أن يسبب تناول التمر السكري؟

هل التمر يسبب السكر ⁉️

للتمور القدرة على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم والألياف ومضادات الأكسدة.

وبالتالي ، فإن تناولها ليس مخيفا لمرضى السكري باعتدال بين حبة إلى 2.

ولكن يجب حساب الكمية عموما خلال اليوم من الكربوهيدرات الداخلة في وجباتك وهذا يتم بمساعدة الطبيب المعالج لحالتك، فالحالة بين مريض سكر و اخر تختلف و بالتالي تختلف التوصيات.