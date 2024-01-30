النصر السعودي يعلن رحيل نجميه عن الفريق لنادي الاتفاق

أعلن نادي النصر السعودي رحيل الثنائي عبد الله مادو وسيكو فوفانا، لاعبا الفريق إلى نادي الاتفاق على سبيل الإعارة.

كما كشف نادي النصر أنه قد تم السماح للاعب خالد الغنام بالرحيل إلى الاتفاق في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وجاء في الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" كالآتي: "وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعبين عبدالله مادو و سيكو فوفانا لنادي الاتفاق حتى نهاية الموسم".

وأضاف لنادي النصر: "كما وافقت على بيع عقد اللاعب خالد الغنام لنادي الاتفاق".

ووجه نادي النصر التحية للثلاثي على ما قدموه مع النادي، متمنين لهم التألق والتوفيق في مسيرتهم المقبلة مع الاتفاق.