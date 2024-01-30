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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخروج الإفريقى| فرانكفورت يكشف أسباب غياب مرموش

مرموش
مرموش

غاب الدولي المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني عن تدريبات فريقه، اليوم الثلاثاء، بعد خروج الفراعنة من كأس الأمم الأفريقية.

وكشف النادي الألماني عبر موقعه الرسمي عن حصول مرموش على إذن بالغياب عن التدريبات بعد عودته من كوت ديفوار مع منتخب مصر، اليوم الثلاثاء.

وأشار النادي الألماني إلى أن مرموش يعاني نزلة برد وطلب البقاء في مصر للتعافي قبل العودة مرة أخرى لفريقه.

ويستعد آينتراخت فرانكفورت لمواجهة كولن يوم السبت المقبل في الجولة 20 للدوري الألماني.

ويعد مرموش أحد أبرز عناصر هجوم فرانكفورت بعدما سجل 7 أهداف في الموسم الحالي ببطولة الدوري.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية وسجل هدفاً في مرمى غانا قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة القارية في دور 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

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