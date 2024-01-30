مالي تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو

نجح منتخب مالي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد الفوز على نظيره منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، على ملعب أمادو كوليبالي بمدينة كورهوجو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمستمرة حتى 11 فبراير الجاري.

ويلتقى منتخب مالي مع منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في الدور ربع النهائي، يوم السبت المقبل على ملعب السلام.

وجاء الهدف الأول بطريقة عجيبة لصالح مالي في الدقيقة الثالثة من خلال ضربة ركينة لمنتخب مالي لتصطدم بالقائم، ويتابعها لاعب بوركينا فاسو إدموند تابسوبا في مرماه عن طريق الخطأ بشكل كوميدي حيث كان غير مضغوط من لاعبي الخصم لتسكن الكرة شباك منتخب الخيول.

وفي الشوط الثاني، نجح لاسيني سينايوكو في تعزيز التقدم لصالح مالي في الدقيقة 47، قبل أن يقلص برتراند تراوري الفارق للخيول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل منتخب مالي: حراسة المرمى:

حراسة المرمى دجيجوي ديارا

خط الدفاع: هاماري تراوري - بوبكر كوياتي - سيكو نياكيتيه - فالاي ساكو

خط الوسط: محمد كامارا - ليسانا كوليبالي - أمادو ديارا - أداما تراوري

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو - كاموري دومبيا

فيما جاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري - دايو - إدموند تابسوبا - ستيف ياجو

خط الوسط: أودراجو - جوستافو سانجاري - بلاتي توريه

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - محمد كوناتي - عبدول تابسوبا

وتأهل نسور مالي للدور الثاني بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، ويأمل رفاق أليو ديانج نجم الأهلي، في كسر عقدة دور الـ16 التي أنهت مشوار "النسور" في آخر نسختين مصر 2019 والكاميرون 2021 واستعادة أمجاد الفريق في بداية القرن الجاري عندما حل رابعا في نسختي 2002 و2004 وفاز بالبرونزية مرتين متتاليتين في نسختي 2012 و2013.

أما المنتخب البوركيني فقد احتل وصافة المجموعة الرابعة بعد أداء ونتائج غير مقنعة حيث جمع أربع نقاط، ويسعى منتخب بوركينا فاسو أيضا لرد اعتباره من الخسارة أمام مالي بنتيجة 3 - 1 في آخر مواجهة بينهما في كأس الأمم الأفريقية بالمجموعة الثانية لنسخة 2004 التي استضافتها تونس.