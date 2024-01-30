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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يناقش مع أعضاء مجلس إدارة استاد القاهرة الفرص الاستثمارية

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولى،  لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت الاستاد، تماشياً مع رؤية الوزارة لجعل هيئة الاستاد هيئة اقتصادية.

 

تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية وتحديد أفضل المناطق للاستثمار، وكذا خطة التطوير داخل الإستاد.

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استاد القاهرة الدولي أحد أهم المنشآت الرياضية المصرية، مشيراً الي سعي الدولة دائما في جعلة يظهر بأبهي صورة، والتطوير الدائم لكافة منشآته لكى تكون مستعده دوماً لاستضافة كبري الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية وكذلك المحلية.

وأثني وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، وتحقيق طفرة مالية و تنموية خدمية ومجتمعية للوسط الرياضي في العام الحالي داخل أروقة ستاد القاهرة الدولي.

استعرض مجلس هيئة ستاد القاهرة الدولي النجاحات التي تحققت من حيث التدفقات المالية و الموقف النهائي للمشروع الاستثماري وكيفية الإدارة فيه، وكذلك الاستثمار.

 

تطرق المجلس الي توضيح الخطط والاستراتيجيات الهادفة لخلق نوع من الأنشطة الحيوية للمجتمع بشكل عام والنشء والشباب بشكل خاص داخل أروقة هيئة ستاد القاهرة ، لجعلة متنفس ترفيهي للمواطنين الي جانب دورة الأساسي الرياضي.

 

حضر الاجتماع كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اللواء أحمد العزازي، الدكتور عبد العزيز هاشم، الدكتور حسين السمري، المهندس عمر بلبع ,وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة إستاد القاهرة.

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