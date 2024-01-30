الأهلي الليبي يخطف صفقة نادي الزمالك المنتظرة

أعلن نادي الأهلي بنغازي الليبي رسميا تعاقده مع التونسي إلياس الجلاصي، في تدعيم جديد لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأتمت إدارة الأهلي بنغازي صفقة إلياس الجلاصي، بعد توقيعه عقدا يمتد لموسمين ونصف، بعد منافسة قوية من الزمالك المصري على ضم اللاعب.

ويمتلك الجلاصي البالغ من العمر 30 عاما خبرة طويلة، حيث سبق له تمثيل منتخب تونس الأول، اضافة لفرق الترجي الرياضي والملعب والاتحاد المنستيري قبل انتقاله لفريق المصري البورسعيدي.

ويواصل الأهلي بنغازي صفقاته القوية في ظل رغبة مجلس الإدارة في المنافسة على لقب بطولة الدوري الليبي الممتاز في الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما مساء أمس الإثنين على المروج ليرفع رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.