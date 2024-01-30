لازم يتحاسب.. إبراهيم حسن يفتح النار على حازم إمام

فتح إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على منتخب مصر، وذلك بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية : "حازم إمام، هو اللي تبنى فيتوريا، وتعاقد معه، الفلوس دي لو بيطلعها من جيبه عمره ما هيمضي بهذه المبالغ".

وأضاف: "لو المسؤولين عن المنظومة الرياضية بيقولوا لعضو مجلس الإدارة المسؤول عن اختيار مدرب أجنبي، إنت اللي هتبقى مسؤول عن الشروط في العقد لو حدث أي إخفاق وكانت اختياراتك غلط كان هيخاف يتعاقد بهذه المبالغ الكبيرة".

وتابع: "المشكلة إنه بيمضي ومش فارق معاه مين هيدفع هو عارف إن في بلد هتدفع، فيتوريا لو بيشتغل في أكبر نادي في البرتغال مش هياخد المبلغ اللي بيتقاضاه مع منتخب مصر، فيتوريا بياخد المبلغ ده بناء على إيه! فهو ليس لديه أي خبرات في تدريب المنتخبات حيث لم يسبق له حتى تدريب منتخب شباب أو ناشئين، واللعب في أمم إفريقيا مختلف عن التصفيات، لأن المنتخبات تكون أقوى ولديهم لاعبون يلعبون في أوروبا"

وأكمل: "لازم حازم إمام يتحاسب لأنه هو الذي تعاقد مع فيتوريا، ووافق على طلباته المالية، لن نقبل بالاستقالة لازم يكون هناك حساب للمسؤول عن التعاقد مع فيتوريا".

وواصل: "المفاجأة الكبيرة أنه بعد 15 يوما بعد كأس الأمم الإفريقية في حال عدم فوز مصر بها يحصل على شرط جزائي ثلاثة أشهر عند فسخ التعاقد معه، يحصل على 3 شهور مكافأة أنه خسرنا البطولة! لو مر 15 يوما سوف يحصل على باقي العقد كاملًا".

وأتم :"قبل أن يتقدم حازم إمام باستقالته يجب أن يتحمل الخسائر المالية الكبيرة بسبب التعاقد مع فيتوريا".

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8- 7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.