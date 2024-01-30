خروج حامل اللقب.. كوت ديفوار تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا على حساب السنغال

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب "شارليس كونان باني" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

انتهى الوقت الأصلي لمباراة السنغال وكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية من 30 دقيقة لحسم المباراة، على ملعب "شارليس كونان باني" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وسجل هدف السنغال اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، وأحرز هدف كوت ديفوار اللاعب فرانك كيسيه في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي السنغال وساحل العاج التشكيل الرسمي للفريقين.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدو ديالو، كاليدو كوليبالي، موسى نياكاتي، إسماعيل جاكوبس

خط الوسط: بابي مطر سار، لامين كامارا، كريبان دياتا

خط الهجوم: إسماعيلا سار، حبيب ديالو، ساديو ماني

بينما جاء تشكيل منتخب كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان

خط الوسط: سيكو فوفانا، إبراهيما سينجاري، جان ميشيل سيري

خط الهجوم: عمر دياكيتي، جيان كراسو، ماكس جراديل



يدخل المنتخب السنغالي اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، جعلته أبرز المرشحين لتحقيق اللقب، فى ظل حالة الاستقرار الفنى مع المدرب الحالى أليو سيسيه وجاهزية نجومه مثل إدوارد ميندى وخاليدو كوليبالى وساديو مانى.

في المقابل، يتسلح كوت ديفوار بالدفعة المعنوية الكبيرة بعد العودة الغريبة للبطولة بالتأهل كأفضل ثوالث برصيد 3 نقاط، بعد إقالة المدير الفنى لمنتخب الأفيال لويس جاسكيه ومساعده جيزلان برانتان.

وتولى إيميرس فاييه، مساعد المدرب فى الجهاز الذى تمت إقالته، مهمة تدريب المنتخب مؤقتًا فى باقى المباريات، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مفاجأة وإكمال سيناريو الغرابة.

كوت ديفوار ضد السنغال

والتقى المنتخبان فى 4 مباريات سابقة، حيث حقق منتخب كوت ديفوار الفوز فى مباراتين مقابل انتصار وحيد للسنغال وتعادل، وأحرز لاعبو منتخب كوت ديفوار 8 أهداف فى مرمى منتخب السنغال، فيما استقبلت شباكهم خمسة أهداف.

يشار إلى أن الفائز بين كوت ديفوار والسنغال، يواجه الفائز من مبارة مالي وبوركينا فاسو في ربع نهائي أمم أفريقيا.